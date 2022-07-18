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الإثنين، 18-07-2022 02:42 م

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في طوباس

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الوكيل الإخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا أثناء عمله في أرض في خربة عينون شرق طوباس، بعدما استولت على شاحنته.

 وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أيمن صوافطة، واستولت على شاحنته أثناء عمله في إحدى الأراضي في خربة عينون جنوب شرق طوباس.

وفي سياق متصل قال مساعيد، إن الاحتلال اقتحم خربة يرزا شرق طوباس، وأخطر بإزالة مبنى سكني مساحته 30 مترا مربعا للمواطن حافظ نعيم مساعيد، كما أخطر بوقف العمل في بركس للماشية مساحته 70 مترا مربعا للمواطن ذاته؛ بحجة تدمير آثار.

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وفا

 




 

 


 

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