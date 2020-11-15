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الأحد، 15-11-2020 10:46 ص

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستدعي آخر في الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيا، واستدعت آخر في الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير سعيد أبو حديد، بعد دهم منزل ذويه في وادي السمن بالخل؛ وذلك للضغط على والده حتى يسلم نفسه.


كما فتشت تلك القوات منزل المواطن إبراهيم كامل عمرو من بلدة دورا جنوبا، وداهمت عدة أحياء في مدينة الخليل.


وسلّمت قوات الاحتلال المواطن أنس حاتم قفيشة، بلاغا؛ لمراجعة مخابراتها.


من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مدخل مخيم العروب، والنبي يونس شمال الخليل، ومدخل بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، كما جابت دوريات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقا، والظاهرية ويطا جنوبا.


 




 

 


 

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