الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيين، وفتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فؤاد أمجد حدوش (19 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، عقب استدعائه لمقابلة مخابراتها في تجمع مستوطنات "غوش عصيون".



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عكرمة محمد عمر نواجعه من بلدة يطا، على حاجز عسكري مفاجئ نصبته جنوب الخليل.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في مدينة الخليل، وبلدتي السموع، ودورا، عرف من أصحابها: إسماعيل احمد الحوامدة وخضر الرجبي، ومعتصم العواودة، كما نصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفا