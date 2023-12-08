الاحتلال يعتقل مدنيين في غزة ويجردهم من ملابسهم ويعنفهم

الوكيل الإخباري - أكد الصحفي الفلسطيني إسماعيل الغول أن الاحتلال يعتقل مدنيين بحي الرمال في قطاع غزة ويجردهم من ملابسهم ويعنفهم.

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وقال الغول اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال اعتدت على المعتقلين بالضرب العنيف أمام زوجاتهم.

وأضاف أن الطواقم الطبية ليس لديها مسكنات أو مواد تخدير ولا يمكن إجراء جراحات بمجمع الشفاء.



وأشار الغول إلى أن الاحتلال أقدم على إخلاء مناطق النزوح جنوبي حي الرمال تحت تهديد السلاح.



وبيّن أن الحالة كارثية في مجمع الشفاء الطبي بسبب اكتظاظه بالنازحين دون مقومات للعلاج.



وتابع أنه لا يوجد طاقم طبي كافٍ في مجمع الشفاء وليست هناك قدرة لتشغيل الأقسام الحيوية.

وأوضح أن قوات الاحتلال اقتحمت مدارس الأونروا ومنظمات دولية أخرى ولا حماية متوفرة للنازحين.



ولفت الغول إلى أن النازحون في شمال غزة لا يجدون سوى مناطق مدمرة تخلو من مقومات الحياة للتوجه إليها.



وشدد على أن القتال يتركز منذ يومين في منطقة جنوب حي الرمال ومقبرة الشيخ رضوان وحي النصر، مشيرا إلى وجود كبير لقوات الاحتلال وقد تكون نيتها التوجه إلى شرق مدينة غزة.