الاحتلال يعتقل مصورا صحفيا من القدس

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا أثناء تواجده في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مراسلة وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المصور المقدسي أحمد أبو صبيح، أثناء تأدية عمله، في منطقة باب السلسلة، واقتادته إلى أحد مراكزها في مدينة القدس المحتلة.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت، يوم أمس، على الصحفيين خارج أبواب الأقصى، وعرقلت عملهم، ومنعتهم من تغطية اقتحامات المستوطنين، وأجبرتهم على مغادرة المكان، بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم.



وفا

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