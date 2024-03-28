الخميس 28-03-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض على سعر الموز البلدي في السوق المركزي

الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار موسكو

اليابان تستعيد الاتصال بالوحدة القمرية SLIM

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

الحزن يخيم على الجالية المصرية في الأردن بعد وفاة "قنديل نصر"

براتب 300 ألف دولار .. مهندس في جوجل يكشف كيف حصل على وظيفته

إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

مجلس الأعيان يناقش اليوم مشروع قانون العفو العام

تقرير اممي: العالم يهدر مليار وجبة يوميا فيما يتضور ثلث سكان الكون جوعا

الخميس، 28-03-2024 10:25 ص

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

احتلال 55


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم طفل.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر امنية لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي خلة العين والباطن وسط بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كلا من: ابراهيم عامر ابو جودة (19 عاما)، وطارق رياض عرار (19 عاما)، ومهدي احمد بربراوي (24 عاما)، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، والحاق اضرار جسيمة بمحتوياتها.


كما اعتقلت تلك القوات أحمد شحدة عيايدة، وبهاء أحمد الحلايقة، وعبد الرحمن موسى جرادات، من بلدة الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، ومن مخيم العروب شمالا بشار جبريل الكرمة، ونجله الطفل منتصر (15 عاما)، ومراد ابراهيم ابو عرام، وعلي ابراهيم اطعيمات من بلدة يطا جنوبا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

الإمارات تستقبل الدفعة الـ 14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الغزيين

ن

الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني

احتلال 5

الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

2 (1)

إصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار على حافلة شمال أريحا

8888

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

ظظ

تحذيرات من ذبحها في عيد الفطر .. البقرة الحمراء تتصدر تويتر

أخبار متعلقة
احتلال 5

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

9

8 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

احتلال

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

الاحتلال٦

الاحتلال يفتش منازل في السموع جنوب الخليل

احتلال٨

تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان