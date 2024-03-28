الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم طفل.

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وذكرت مصادر امنية لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقتي خلة العين والباطن وسط بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كلا من: ابراهيم عامر ابو جودة (19 عاما)، وطارق رياض عرار (19 عاما)، ومهدي احمد بربراوي (24 عاما)، عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها، والحاق اضرار جسيمة بمحتوياتها.



كما اعتقلت تلك القوات أحمد شحدة عيايدة، وبهاء أحمد الحلايقة، وعبد الرحمن موسى جرادات، من بلدة الشيوخ وسعير شمال شرق الخليل، ومن مخيم العروب شمالا بشار جبريل الكرمة، ونجله الطفل منتصر (15 عاما)، ومراد ابراهيم ابو عرام، وعلي ابراهيم اطعيمات من بلدة يطا جنوبا.

