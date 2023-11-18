السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

الصفدي يكشف حقيقة ارسال قوات عربية إلى غزة

الصفدي: حرب الاحتلال على غزة عدوان سافر

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

قفزة على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر الشراء

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

السبت، 18-11-2023 09:05 ص

الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا من الخليل

تنزيل


الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 21 مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت: محمد اكرم زغير، وعمار مطلق زغير، وصهيب علي الجنيدي، ودياب موسى الجنيدي، ومحمود عزام الحداد، وحمد ذياب الزغير، ومهند القواسمة، وقتيبة القواسمي، وخالد السعو، ونور الصرصور، وحذيفة الجعبري، وعثمان القواسمي، وعبد الله محمد القواسمي، ومنجد القواسمة، وسامر دويك، وسميح الجعبري، وحسام زغير، ووجيه فنون.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار واعتقلت محمد علي الحموز، كما داهمت بلدة يطا جنوبا واعتقلت محمد عبد الجواد أبو تركي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ywUIa

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

اعتقال.jpg-c0dc7372-be62-411e-a960-72578afe90b9

الاحتلال يعتقل شقيقين من بيرزيت

غزة-2231013072008214~

المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

444444444

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

KA63WnzwxtN49eVcdwzYAFXeugWrs16NIyyy9jXo

وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

7-2

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

أخبار متعلقة
63142_4_1700211364

تبادل لإطلاق نار كثيف في مدينة الخليل

920232492249955103382

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

elaosboa04958

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل بينهم امرأة وصحفيان

975

إصابة مسن في اعتداء للمستعمرين جنوب الخليل

6b3f47ce41797a248e3327cb907a316b

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

1020231423142476641296

قوات الاحتلال تعتقل شابا في بيت لحم