الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 10:33 ص

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من رام الله

احتلال 9


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 14 فلسطينيا شرق رام الله، غالبيتهم من بلدة سلواد.

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وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمة واسعة لمنازل المواطنين في سلواد، واعتقلت كلا من: موسى ياسر حامد، وحنظلة سمير حماد، وعاصف عمر حامد، وليث رائد حامد، وعمر باسم حامد، وأنس حماد، ومحمد عبدالكريم حماد، وأنس يوسف جماعين، ويوسف العنيد، وعبد الرحيم جاسر، وبراء حامد، وصالح حامد، وعماد عيسى عفيف.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت مقر نادي سلواد، وحطمت محتوياتها، كما داهمت منزل رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وحطمت أبواب منزله.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين بسام جرابعة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه في قرية بيتين.

 

وفا


 




 

 


 

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