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الأحد، 02-10-2022 02:18 م

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس

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الوكيل الاخباري-  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 16 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن بيت لحم وقلقيلية ونابلس وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.


من جهة أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.


وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقم إسعاف الهلال الأحمر قدمت العلاج لعشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات المندلعة على مدخل البلدة، فيما تعرض ضابطا إسعاف إلى الاعتداء بالضرب عليهما من جيش الاحتلال قرب الحاجز، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.


وفا

 

 




 

 


 

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