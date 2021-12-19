الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سبعة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن نابلس وجنين والخليل وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين بما فيهم منفذو عملية حومش التي قتل فيها مستوطن اسرائيلي وأصيب مستوطنان آخران حسب ادعاءات جيش الاحتلال.



وعلى صعيد متصل، هاجم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم الأحد، منزلا فلسطينيا في بلدة رامين، شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.