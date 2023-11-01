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الأربعاء، 01-11-2023 08:02 ص

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من القدس

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين بينهم أسير محرر، في أعقاب اقتحام بلدة قطنة، شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من: مهنا طه، وأيمن شماسنة، وصهيب سليم شماسنة، وهمام سعيد طبنجة، بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، فيما اعتقل الأسير المحرر محمد جمال حوشية عقب الاعتداء عليه بالضرب.


وذكرت مصادر أن مواجهات اندلعت في بلدة قطنة لدى اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

وفا




 




 

 


 

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