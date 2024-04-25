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الخميس، 25-04-2024 06:17 ص

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين خلال اقتحام طولكرم

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، ثلاثة فلسطينيين لدى اقتحامها مدينة طولكرم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوة عسكرية من جيش الاحتلال قوامها 7 آليات اقتحمت المدينة من محورها الغربي، والتي توجهت عبر شارع العليمي الى شارع نابلس، باتجاه محيط مخيم طولكرم.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت دورياتها الراجلة في شارع البنوك، في الوقت الذي داهمت مسجد بلال بن رباح على أطراف المخيم وقامت بتفتيشه، واعتقلت المواطن يحيى السيد أثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الفجر، كما اعتقلت الشاب عمر اللبدي، عقب مداهمة منزلة في عزبة الجراد بالمدينة، كما كسرت كاميرات المراقبة في المنزل.


وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمادة محمود ابو عيشة وهو من عزبة الجراد، أثناء تواجده في منزل جده نعيم عطير في بلدة فرعون جنوب طولكرم، بعد مداهمته وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

 




 

 


 

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