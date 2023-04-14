الاحتلال يعتقل 3 مرابطات وشابين في القدس

الوكيل الاخباري - اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، ثلاث مرابطات من محيط المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وقالت وسائل اعلام فلسطينية إن المرابطات المبعدات عن المسجد الأقصى تفاجئن بجنود الاحتلال يحاصرنهن وهن يتجهزن لأداء صلاة العشاء والتراويح في طريق المجاهدين بالقرب من باب الأسباط.



واعتقلت قوات الاحتلال المرابطات المبعدات هنادي الحلواني وخديجة خويص ونفيسة خويص من طريق المجاهدين بعد تفتيشهن، وأقتادتهن إلى مركز شرطة القشلة.

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