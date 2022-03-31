الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا من الضفة.

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ففي مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: محمد إسماعيل دعاجنة (19 عاما) من مخيم عايدة، وعبادة قنيص (21 عاما) من منطقة الجداول في مدينة بيت جالا، وعز أديب شوشة (16 عاما) من قرية حوسان، ويونس محمد حساسنة (32 عاما)، وميلاد محمد جميل حساسنة (27 عاما)، وهما من بلدة العبيدية، ومحمد إبراهيم عبيات (42 عاما) من منطقة واد أبو فريحة شرق بيت لحم.



ومن نابلس، اعتقل جيش الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين من قرية سالم ومخيم الفارعة، وهم: مراد صالح عيسى، وحمدي صالح عيسى، ونور صدقي أحمد عيسى، وراشد يوسف رشيدات من سالم، وسند سوالمة من مخيم الفارعة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين وهم: عمران شاور التميمي، ومجاهد هيثم القواسمة، وسليمان نواف الزغارنة من بلدة الرماضين، وموسى جهاد فقوسة من دورا جنوب غرب الخليل.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد أكرم الصرعاوي، وبلال يوسف مناصرة، عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما بمخيم قلنديا شمال القدس، والأسير المحرر مرشد الشوامرة وشقيقه منصور الشوامرة من بلدة الرام، كما اعتقلت شرطة الاحتلال سيدة بالتزامن مع اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان وهم: إسلام محمد بعجاوي، ومصعب جعايصة، وبركات شريم، وكمال لحلوح، وعلي أنور مرزوق، وبشار محمد قصراوي، وليث قصراوي.



ومن قلقيلية اعتقِل الشابان مفيد عبد الله سليمان من قرية النبي إلياس، وإيهاب جمال عودة من بلدة عزون، إضافة إلى اعتقال الأسير المحرر معاوية سفيان أبو ليلى (27 عاما)، من بلدة الزاوية غرب سلفيت