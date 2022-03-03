الاحتلال يعتقل 21 مواطنا فلسطينيا من الضفة

الوكيل الإخباري-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 21 مواطنا فلسطينيا من الضفة.

اضافة اعلان



ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ستة مواطنين فلسطينيين، وهم: محمد عطيوي، ونصر محرم البرغوثي، وليث محمود قنداح من قرية كوبر، وأحمد سهيل أبو شخيدم، ومحمد شادي أبو شخيدم، وزياد محمد سالم من قرية أبو شخيدم.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني نصر مبروكة، وهو شقيق الشهيد أدهم مبروكة، من منطقة الجبل الشمالي من نابلس، وصهيب ثابت من بلدة بيت دجن.



ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن الفلسطيني محمد ابراهيم حجاج (38 عاما)، من منزله بمخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومحمد عبد الرحيم أسمر (26 عاما) عند معبر الكرامة أثناء عودته من الاردن.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الشابين ياسر عبد الله العروج، وعيسى عبد الله العروج (30 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في قرية حرملة.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين فلسطينيين، وهم: عماد الاشقر، وعبد الكريم القواسمة، عبد العويوي، من مدينة الخليل، وصالح احمد العمور، من بلدة يطا.



ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين فلسطينيين، وهم: فتحي عتوم، ومؤمن طوقان، وثائر علاونة، من المدينة، والأسير المحرر عماد عزيز الأشقر، ومحمود ماجد ملحم، من بلدة كفرراعي.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



