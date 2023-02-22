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الأربعاء، 22-02-2023 10:11 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل

احتلال 55


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من بلدة يطا جنوب الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: محمد جبرائيل العمور، والاسير المحرر زياد حسن يوسف الخلايلة، ومحمد ماهر أبو شاكر، وثائر محمود عوض الله، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا


 




 

 


 

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