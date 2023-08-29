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الثلاثاء، 29-08-2023 08:17 ص

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله

احتلال 6


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن الاحتلال اعتقل خلال اقتحامه بلدة سلواد شرق رام الله، المحرر بسام حماد، والطالب في جامعة بيرزيت عبد الغني فارس.

كما اعتقل من حي المصايف بالمدينة، الطالب في جامعة بيرزيت، المحرر أحمد تركمان.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتقلوا المحرر الجريح مصطفى غوانمة خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، فيما جرى اعتقال الفلسطيني عبيدة البرغوثي خلال اقتحام بلدة بيت ريما شمال غرب المحافظة.

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وفا


 




 

 


 

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