الخميس 06-01-2022
الوكيل الاخباري

إعلان نتائج امتحان الشامل - رابط

السير: خطة مرورية شاملة بالتزامن مع نتائج الشامل

انخفاض أسعار الذهب محليا

وفيات الخميس 6-1-2022

9 إصابات بتصادم حافلة وتريلا مقابل جامعة العلوم والتكنولوجيا

جمعية الفنادق تدعو إلى إعطاء لقاح كورونا لعائلات العاملين في القطاع

حوسبة أوقات وقوف المركبات مقابل أجرة في عمّان قريباً

النفط يهبط من ذروته منذ شهر

لماذا لا تخفف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة في الأردن؟

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

الخميس، 06-01-2022 08:35 ص

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من رام الله

احتلال 6


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من قرية دير نظام، شمال غرب مدينة رام الله.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: سامح أحمد أمين التميمي، ومعاذ أحمد حسين التميمي، وأمين أحمد أمين التميمي، وبكر عبد الخالق فرج التميمي، وجهاد محمد حسين التميمي، ومحمد يونس محمود التميمي، وحسين عبد الحليم حسن التميمي، رامي محمد يحيى التميمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تفجير عدد من أبواب المنازل وعاثت خرابا فيها، واستولت على ما يقرب من 20 هاتفا محمولا.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال8

استشهاد فلسطيني دهسه مستوطن في رام الله

مستوطنون-يهاجمون-1520862480

نابلس: أهالي قريوت يصدون هجوما للمستوطنين على نبع القرية

66fc51d5241c73369b28d3db62ed3d11

صحة غزة تطالب بالضغط على الاحتلال لإدخال الاجهزة الطبية للقطاع

911a7437-faf8-4457-8b9a-68b76d242801

توتر شديد يسود سجن عسقلان التابع للاحتلال الاسرائيلي

image

تدهور صحي كبير على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد

820218163128457

هيئة الأسرى: الحكم على الأسير منتصر شلبي بالسجن المؤبد مرتين مع دفع غرامة بقيمة 2.5 مليون شيقل

أخبار متعلقة
ف

الاحتلال يغلق طريق رام الله - نابلس

601086837c2a4

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة

pnVdn

الاحتلال يعتقل فتى ويخضع فتية وشبان للتحقيق الميداني في دير نظام

OIP

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين غرب رام الله

G5qA6wZ7-YLrTeqdgggi46tQ_Pu8k6kt

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من رام الله

118383-4389717285954759-7637600087-205931821586-531310003211-85674033-612043

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال رام الله