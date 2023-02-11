السبت 11-02-2023
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السبت، 11-02-2023 12:40 م

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

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الوكيل الاخباري- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تحركات الفلسطينيين، ونصبت حاجزا عسكريا جنوب جنين.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي جنين ونابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات الفلسطينيين، فيما اضطرت عشرات المركبات للانتظار ما تسبب بأزمة خانقة.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جبع ومسلية والزبابدة، كما نشرت قناصة داخل موقع معسكر "ترسلة" المخلاة، جنوب جنين.

 

وفا


 




 

 


 

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