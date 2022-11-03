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الخميس، 03-11-2022 07:08 م

اعتقال فلسطينيا وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في الخليل ومخيم العروب

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا فلسطينيا وأصابت آخرين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل ومخيم العروب.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، فيما جرى اعتقال شاب، لم تعرف هويته بعد.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت على مدخل المخيم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

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وفا

 




 

 


 

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