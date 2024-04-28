الأحد 28-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الفراية يرأس اجتماعا لمتابعة جهود إزالة الاعتداءات على مصادر المياه

رئيس مجلس الدوما الروسي: واشنطن تضحّي بالآخرين للحفاظ على القطب الواحد

حوارية في البلقاء حول شراكة الحكومة المفتوحة

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية 2023

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الخصاونة يلتقي نظيره الماليزي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

مؤتمر جراحة السُمنة يوصي بعدم صرف أدوية التنحيف دون استشارة طبية

مقتل شخص بحادث إطلاق نار غربي ألمانيا

اللجنة الوزارية المشتركة تؤكد رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح

الأحد، 28-04-2024 03:33 م

مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

2024-02-04T081945Z_1680097127_RC2IV5AFVIOJ_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS


الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في حركة حماس، اليوم الأحد، أن الحركة ستسلّم غدًا الاثنين، في العاصمة المصرية، ردها على مقترح الهدنة الجديد، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

اضافة اعلان


ووفقًا لفرانس برس، فقد أكد مسؤول كبير في حماس للوكالة، الأحد، أن الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار الاثنين في القاهرة.


وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "وفدًا قياديًا من حماس برئاسة خليل الحية يصل مصر غدًا ويلتقي مع مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة.. ومناقشة الاقتراح المصري الجديد لوقف النار وتبادل الأسرى".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
12.

الإمارات ترسل مئات الأطنان من المساعدات الغذائية إلى غزة

kjkdhi;

سموتريتش لنتنياهو: إذا ألغيت اجتياح رفح فهذا يعني نهاية حكومتك

05115684737385938333284002252870

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

5AgO4OsyeifQJKIYKcpC3FgSCrZj8ngUo1KD5Z4U

بسبب الطقس الحار .. أنباء عن استشهاد طفلين في غزة

1714299314-1110631710

مستعمرون يقتحمون تل ماعين الأثري بمسافر يطا جنوب الخليل

459863

اعلام عبري : إسرائيل مستعدة للامتثال لكل مطالب حماس باستثناء إنهاء الحرب

أخبار متعلقة
AP23329818378992

"اطلاق سراح أسرى مقابل تهدئة طويلة الأمد" .. الكشف عن مقترح لهدنة جديدة في غزة

fe397d60-674c-11ee-ac19-99cf9955fdc4

حماس: لا تقدم في المفاوضات حتى الآن

القسام

القسام: قصفنا قوة إسرائيلية راجلة بحي التفاح

ههه

المطبخ المركزي العالمي يعلن وقف عملياته مؤقتا وفورا في غزة

٣٣٣

المقاومة: 4 محددات لنجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

66066b3f4c59b776f94a1e5e

حماس تحدد 5 مبادئ أساسية لأي مفاوضات مع إسرائيل