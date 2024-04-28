مسؤول بحماس: غداً الاثنين سيتم تسليم الرد على مقترح الهدنة الجديد

الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في حركة حماس، اليوم الأحد، أن الحركة ستسلّم غدًا الاثنين، في العاصمة المصرية، ردها على مقترح الهدنة الجديد، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

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ووفقًا لفرانس برس، فقد أكد مسؤول كبير في حماس للوكالة، الأحد، أن الحركة ستقدم ردها على المقترح الإسرائيلي المتعلق بإعلان وقف إطلاق النار الاثنين في القاهرة.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن "وفدًا قياديًا من حماس برئاسة خليل الحية يصل مصر غدًا ويلتقي مع مدير ومسؤولين في المخابرات المصرية العامة لمناقشة وتسليم رد الحركة.. ومناقشة الاقتراح المصري الجديد لوقف النار وتبادل الأسرى".







