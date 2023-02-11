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السبت، 11-02-2023 11:37 ص

الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين في رام الله

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الوكيل الإخباري - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل الفلسطينيين عند مدخل النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، حيث احتجزت عددا من مركبات الفلسطينيين، وفتشتها.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال احتجزت المركبات المارة باتجاه مدينة رام الله، بعد تفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.
وتقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بإغلاق البوابة الحديدية التي وضعتها على مدخل قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المنطقة أو الخروج منها، الأمر الذي يعيق حركتهم، ويجبرهم على سلوك طرق طويلة والتفافية.


وفا 



 




 

 


 

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