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الاحتلال يغتال ثلاثة شبان جنوب جنين في أول أيام رمضان

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السبت، 02-04-2022 07:40 ص

الاحتلال يغتال ثلاثة شبان جنوب جنين في أول أيام رمضان

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الوكيل الإخباري - اغتالت قوات إسرائيلية خاصة، فجر اليوم السبت أول أيام شهر رمضان، ثلاثة شبان في إطلاق نار مباشر على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية اتجاهها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان.

وأضافت، أن قوات الاحتلال رفضت تسليم جثامين الشهداء الثلاثة الذين لم تعرف هويتهم بعد، واحتجزتها واستولت على المركبة المستهدفة قبل انسحابها من المكان.

وأشارت المصادر إلى إصابة شاب من يعبد جنوب غرب جنين برصاصة بالحوض أثناء مروره بمركبته قرب مكان عملية الاغتيال وسط اندلاع مواجهات مع الشبان الذين تجمعوا في المنطقة.

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وفا


 




 

 


 

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