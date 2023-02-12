الاحتلال يقتحم مدرسة في بيت لحم ويهدد المعلمين والطلبة

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة ذكور الشهيد سعيد العاص الأساسية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، في محاولة لاعتقال أحد الطلبة.

اضافة اعلان



وأفاد مدير التربية والتعليم في بيت لحم بسام جبر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدرسة، ما أثار حالة من الخوف لدى صفوف الطلبة، أثناء محاولتها اعتقال أحدهم، ولكن تصدي مدير المدرسة والهيئة التدريسية لهم، حال دون عملية الاعتقال.



وأضاف جبر، أن قوات الاحتلال هددت باتخاذ إجراءات تعسفية بحق المدرسة، دون سبب يذكر.



يشار إلى أن مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة والقريبة من جدار الفصل العنصري، تتعرض إلى مضايقات جمة من قبل قوات الاحتلال، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة الطلبة، في محاولة لعرقلة المسيرة التعليمية فيها.

وفا