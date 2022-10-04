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الثلاثاء، 04-10-2022 08:47 ص

الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل خمسة شبان

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، خمسة شبان من محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس من عدة محاور، واعتقلت الشاب إسلام بشكار من حي المساكن الشعبية، والشاب حمزة القطب من شارع عصيرة.


كما اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس واعتقلت الشاب معاذ اشتية، والشاب محمد دحبور من بلدة بورين.


واحتجزت قوات الاحتلال الليلة الماضية ثلاثة شبان من بلدة برقة شمال غرب نابلس على حاجز المسعودية، وأخلت سبيل اثنين منهم بعد عدة ساعات، واعتقلت الشاب سيف حمدان.

 

صفا


 




 

 


 

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