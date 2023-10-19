الاحتلال يقصف 5 مخابز في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، "في سلوك إجرامي جديد، يتعمد الاحتلال قصف واستهداف محيط المخابز خلال تواجد واصطفاف عشرات المواطنين الفلسطينيين على أبوابها لشراء حاجتهم من الخبز، ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى".

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وأشار المكتب الإعلامي في بيان، إلى أن تكرار استهداف الاحتلال لمحيط المخابز، ما هو إلا بقصد إيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين الفلسطينيين ، حتى بات الحصول على بعض أرغفة الخبز رحلة محفوفة بالمخاطر.



وأضاف "تم توثيق استهداف أكثر من 5 مخابز خلال عملها بمناطق مختلفة في شمال وجنوب قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو محيطها"



وشدد على أن هذه الجريمة التي يقوم بها الاحتلال تثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرامه، وتوضح للعالم مجددا طبيعة أهداف غاراته التي تستهدف الأطفال والنساء في منازلهم أو على أبواب المخابز أو داخل مراكز الإيواء وحتى داخل ساحات المستشفيات، مثلما جرى في مذبحة المعمداني.



وقال إن هذا الإجرام المركب يستدعي إدانة واضحة وموقفاً حازما من المجتمع الدولي، وتدخلا عاجلا لوضع حد لتغول الاحتلال على دماء الشعب الفلسطيني وجريمته الإنسانية بحق المدنيين، التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال.



بترا