القسام تنفذ عمليات نوعية وتخوض اشتباكات ضارية في رفح الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها نفذت هجوما عسكريا مركّبا ومتزامنا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث استهدف مقاتلوها مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة "تي بي جي"، ثم استهدفوا بقذيفة "الياسين 105" ناقلة جند كانت أسفل المبنى.

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وأضافت القسام أن مقاتليها أوقعوا قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام في ثكنة شرق رفح وسقط أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت كتائب القسام ايضا إنها قصفت موقع "إسناد صوفا" العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.



وأضافت القسام في بيان منفصل أنها دمرت بقذيفة "الياسين 105" ناقلة جند إسرائيلية في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.



كما ولفتت كتائب القسام إن "مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة".



وأضافت القسام أنها دمرت بقذيفة "الياسين 105" دبابة ميركافا صهيونية خلال المعارك جنوب حي الزيتون.



