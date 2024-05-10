الذهب عالمياً يستعد لأفضل أسبوع في نحو شهر

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أفضل أسبوع لها منذ أوائل أبريل، في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية عززت الرهانات على خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

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أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.



وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة بمقدار 22 ألف طلب إلى 231 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مايو، ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي، وهو أكثر من توقعات ارتفاعها إلى 212 ألف طلب من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار ألف طلب.







