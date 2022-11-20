الاحتلال يقمع فعالية ضد التوسع الاستيطاني في سلفيت

الوكيل الاخباري- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فعالية ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بروقين غرب سلفيت.



وأوضح رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، أن بلدية بروقين نظمت الفعالية في منطقة "الخلايل" و"التقويرة"، من أجل الحفاظ على الأرض من التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المزارعين.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين، قبيل انطلاق الفعالية نحو الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في تلك المنطقة.



يشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين قاموا يوم الجمعة الماضي بوضع أسلاك شائكة وشرعوا بزراعة الأشجار في المنطقة الغربية من البلدة.

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