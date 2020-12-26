السبت 26-12-2020
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السبت، 26-12-2020 09:20 ص

الاحتلال يقمع مسيرات سلمية ويصيب عشرات الفلسطينيين ويعتقل آخرين

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الوكيل الإخباري- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسيرات السلمية التي انطلقت للتنديد بالتوسع الاستيطاني وإقامة بؤر جديدة، ما أدى لإصابة العشرات بالرصاص والاختناق، فيما لم تتوقف عمليات الاعتقال التي طالت عددا من المواطنين في جنين.
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واستمرت الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على أبناء شعبنا، حيث اقتحموا بحماية جيش الاحتلال، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي التفاصيل، أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جبل "الشرفة" بقرية دير جرير شرق رام الله.

 




 

 


 

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