الاحتلال يهدم أساسات منزل قيد الإنشاء ويردم بئرا شمال الخليل

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان





هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أساسات منزل قيد الإنشاء ودمرت بئرا في واد الشرق بجبل الجمجمة في بلدة حلحول بمحافظة الخليل، جنوب الضفة.وأفاد مراسل فلسطيني في الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد الشرق بجبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير شمال الخليل، وردمت بئرا لتجميع مياه الامطار، تعود ملكيتهما للمواطن حمدي عبيدو.وذكر مصدر فلسطيني، ان مئات المستوطنين قدموا خلال الأشهر الماضية في حافلات، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60) ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من الخليل.ونوه إلى أن قوات الاحتلال تفرض في كثير من الاوقات طوقا كاملا على الجبل وتحوله الى ثكنة عسكرية، وتمنع بحواجزها العسكرية واسلاكها الشائكة التي تنصبها في المنطقة، المواطنين والمزارعين من الوصول الى أراضيهم وممتلكاتهم.