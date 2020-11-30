الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

مصدر حكومي للوكيل : أنباء سارة في طريقها للأردنيين

دفع الإيجار كابوس يؤرق أردنيين وعائلات مهددة بالشارع

أسعار الذهب الإثنين 30/11/2020

وفيات الإثنين 30/11/2020

إغلاق 1164 منشأة مخالفة لأمر الدفاع 20

مؤتمر حكومي هــام اليوم

أجواء لطيفة اليوم

تعليق الدوام بأقسام في بلدية دير أبي سعيد اليوم لتسجيل اصابات بكورونا

القوة الأردنية المشاركة في تمرين سيف العرب تعود إلى أرض الوطن

ديوان الخدمة المدنية للوكيل : قمنا بتعيين 2112 وظيفة في الصحة وهي ارقام قياسية

الإثنين، 30-11-2020 11:07 ص

الاحتلال يهدم أساسات منزل قيد الإنشاء ويردم بئرا شمال الخليل

تجريف-ارض


الوكيل الإخباري- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أساسات منزل قيد الإنشاء ودمرت بئرا في واد الشرق بجبل الجمجمة في بلدة حلحول بمحافظة الخليل، جنوب الضفة.
اضافة اعلان

وأفاد مراسل فلسطيني في الخليل، بأن قوات الاحتلال اقتحمت واد الشرق بجبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلحول وسعير شمال الخليل، وردمت بئرا لتجميع مياه الامطار، تعود ملكيتهما للمواطن حمدي عبيدو.

وذكر مصدر فلسطيني، ان مئات المستوطنين قدموا خلال الأشهر الماضية في حافلات، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60) ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من الخليل.

ونوه إلى أن قوات الاحتلال تفرض في كثير من الاوقات طوقا كاملا على الجبل وتحوله الى ثكنة عسكرية، وتمنع بحواجزها العسكرية واسلاكها الشائكة التي تنصبها في المنطقة، المواطنين والمزارعين من الوصول الى أراضيهم وممتلكاتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
295955_5_1596700542

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا

اعتقال

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين خلال تشييع جثمان الشهيد شقير

unnamed (1)

الاحتلال يتوغل شرق مخيم البريج ويجرف أراضٍ

5fc42bc442360421867db737

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال يفرض أمرا واقعا متدهورا بالتوسيع الاستيطاني

YjdHA

مستوطنون يزرعون أشتال زيتون جنوب نابلس

bU9Hj

مستوطنون يجرفون أراضي زراعية في سلفيت

أخبار متعلقة
310c6d69-a0ff-40c3-a15d-f2fb13fc7be9

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة

CuXRS

الاحتلال يجرف 58 دونما من اراضي غرب سلفيت

15ec0f808a7c07_EOHFIQJKMLGPN

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين

resize

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في جنين

4c49652854ec3f0b9b3a2d26407648eb

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا

unnamed (3)

الاحتلال يطلق النار على مركبة جنوب نابلس