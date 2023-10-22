الأحد 22-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

الموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس إلى 5431 شخصا

الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لـ4 أنظمة

جيش الاحتلال: دبابة أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت موقعًا مصريًا

بلينكن: إسرائيل لا يمكنها العودة لحالة "الوضع السابق" مع غزة

مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن المركبات الحكومية

عاجل

إصابة 9 جنود مصريين بقـ..صـ..ف اسرائيلي للجيش المصري

الأحد، 22-10-2023 07:21 م

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس ويعتقل 6 شبان

9999123190


الوكيل الاخباري-  قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة مساندة لغزة، في شارع صلاح الدين، واعتقلت 6 شبان من القدس المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شارع صلاح الدين، تزامنا مع وقفة مساندة لغزة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت الشابة عرين الزعانين، والشاب عبد بربر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان لم تعرف هويتهم بعد، عقب اندلاع مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33FT9Q3-highres.jpg-805dd75f-b77f-4a5e-84d9-ced81174c8e8

إصابات بالرصاص بينها اثنتان خطيرتان خلال اقتحام الاحتلال زواتا غرب نابلس

65353ef142360422ce745fb6

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حماس إلى 5431 شخصا

10202322103338179821839

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

6535355942360420f874c2d1

بلينكن: إسرائيل لا يمكنها العودة لحالة "الوضع السابق" مع غزة

08142663711328270621318154273875

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس عند حاجز تياسير العسكري

1

إذاعة الاحتلال: إصابات في اشتباك مسلح شرق حدود قطاع غزة

أخبار متعلقة
احتلال 9

الاحتلال ينصب حواجز على مداخل مدينة أريحا

احتلال 7

الاحتلال يقتحم بلدة في القدس ويعتقل 4 فلسطينيين

9202315223811908236392

الاحتلال يقصف موقعا شرق غزة

ززز

الاحتلال يواصل إغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم في غزة

1695400191-5249-4

إصابتان بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق إثر استهداف الاحتلال شرق غزة

الاحتلال٦

الاحتلال يصيب شابين على حاجز بيت اكسا في القدس المحتلة