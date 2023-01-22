الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 11:51 ص

الاحتلال يُمدد توقيف مقدسي ويُبعد اثنين عن البلدة القديمة

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الوكيل الإخباري - مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، توقيف شابًا مقدسيًا، وأفرجت عن فتيين بشروط.

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وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس فراس الجبريني أن المحكمة قررت تمديد الشاب علي الطويل من بلدة سلوان، ليوم الثلاثاء القادم، علمًا أنه اعتقل فجر السبت، بعد اقتحام منزله في البلدة.


وأضاف أن القاضي قرر الإفراج عن الفتيين عبد الرحمن عمرو ومحمد مهنا، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة 30 يومًا، ودفع كفالة نقدية بقيمة 500 شيكل لكل منهما، لافتًا إلى إنهما اعتقلا من منطقة باب الإسباط.


وكان مستوطنون بحماية من شرطة الاحتلال، اقتحموا مساء السبت، بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واعتدوا على أهالي حي وادي حلوة وهددوهم.

 

صفا


 




 

 


 

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