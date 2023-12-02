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السبت، 02-12-2023 11:32 ص

الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون في زبوبا غرب جنين

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الوكيل الاخباري-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في قرية زبوبا غرب جنين، من قطف ثمار الزيتون، في أراضيهم، الواقعة خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري.اضافة اعلان


وأفاد أمين سر فتح حسين جرادات في قرية زبوبا لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه المزارعين أثناء محاولتهم قطف ثمار الزيتون، ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم والعودة لمنازلهم.

يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين الفلسطينيين منذ بدء العدوان على الشعب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي من الدخول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون، ما انعكس سلبا على الموسم الذي تضرر بشكل كبير في مختلف المحافظات.

 




 

 


 

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