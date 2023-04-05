الاحتلال يهاجم المعتكفين في الأقصى فجر اليوم

الوكيل الإخباري - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء المعتكفين في الأقصى واعتقلت 400.

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وقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين عند باب العامود في القدس

وقالت هيئة شؤون الأسرى إن عدد المعتقلين الفلسطينيين من المسجد الأقصى يتراوح بين 400 و500 معتقل حتى اللحظة.



وفي وقت سابق قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخراج المعتكفين بالقوة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المصلين.



وأضافت مصادر أن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد أن حطمت عددا منها، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.



ورفعت مآذن القدس دعوات للنفير العام إثر الاقتحام، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود إصابات جراء الاقتحام، قائلا إن شرطة الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى.

الجزيرة