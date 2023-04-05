الأربعاء 05-04-2023
الوكيل الاخباري

مدعوون لإجراء المقابلة الشخصية في التربية - اسماء

دعوة للنفير العام في القدس دفاعا عن الأقصى

السعودية: نتابع بقلقٍ بالغ اقتحام الاحتلال للأقصى والإعتداء على المصلين

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس

الاحتلال يقصف بقذائف عدة مواقع في قطاع غزة

سفير الأردن بفلسطين: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك كبير وصريح للاتفاقات والتفاهمات المسبقة

الاحتلال يهاجم المعتكفين في الأقصى فجر اليوم

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار في ساعات ما بعد ظهر اليوم

وفيات الأربعاء 5-4-2023

صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

الأربعاء، 05-04-2023 06:09 ص

الاحتلال يهاجم المعتكفين في الأقصى فجر اليوم

6


الوكيل الإخباري - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء المعتكفين في الأقصى واعتقلت 400.

اضافة اعلان


وقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين عند باب العامود في القدس
وقالت هيئة شؤون الأسرى إن عدد المعتقلين الفلسطينيين من المسجد الأقصى يتراوح بين 400 و500 معتقل حتى اللحظة.


وفي وقت سابق قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخراج المعتكفين بالقوة من داخل المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، وهو ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المصلين.


وأضافت مصادر أن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل الصوت داخل المسجد القبلي من خلال النوافذ بعد أن حطمت عددا منها، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام العيادة الطبية الملاصقة للمسجد القبلي في المسجد الأقصى.


ورفعت مآذن القدس دعوات للنفير العام إثر الاقتحام، فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود إصابات جراء الاقتحام، قائلا إن شرطة الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المسجد الأقصى.

 

الجزيرة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

دعوة للنفير العام في القدس دفاعا عن الأقصى

اسعاف ففف

الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس

99999

الطائرات الإسرائيلية تقصف موقعاً في غزة

7

صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

420233235854493141945

الرئاسة الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير في الاقصى

w

إصابات واعتقالات في صفوف المعتكفين في الأقصى

أخبار متعلقة
7777

الاحتلال يضاعف ميزانية المستوطنين لمراقبة وملاحقة البناء والزراعة بمناطق "ج" الفلسطينية

احتلال 9

الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم قرى وبلدات في جنين

ظ

إعلان الحداد العام في نابلس والأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان

مم

الاحتلال يجرف أراضي شمال شرق خان يونس

زززز

الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين في غزة

احتلال

مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط