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الجمعة، 30-07-2021 03:31 م

الاحتلال يهاجم موكب تشييع الشهيد شوكت عوض في الخليل

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الوكيل الإخباري - هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موكب تشييع الشهيد شوكت عوض (20 عاما)، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة بكثافة صوب آلاف المواطنين الذين خرجوا لتشييع جثمان الشهيد الذي ارتقى أمس متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رأسه وبطنه، حيث أدخل إلى غرفة العمليات، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.


وكان موكب التشييع انطلق من المستشفى الأهلي وصولا إلى منزل عائلته التي ألقت عليه نظرة الوداع، ومن ثم حمل على أكف المشيعين، تجاه مقبرة الشهداء، حيث هاجمهم جيش الاحتلال وطاردهم في شوارع البلدة وأزقتها، واعتلى أسطح منازل المواطنين، حيث اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابة العشرات بالاختناق.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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