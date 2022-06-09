الاحتلال يهدم أربع شقق سكنية في مدينة بيت لحم

الوكيل الإخباري- هدمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، منزلا مكونا من أربع شقق سكنية، قيد التشطيب، في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

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وأفاد وسام زرينة نجل مالك المنزل لــــــــــــــ"وفا"، بان قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة بئر عونة في بيت جالا، وهدمت منزلهم المكون من طابق واحد ويشمل أربع شقق، بمساحة إجمالية 400 متر مربع، بحجة عدم الترخيص، علما أن الهدم يأتي للمرة الثانية بعد هدم منزلهم المكون من ستة طوابق، في نفس المنطقة.



يذكر أن الاحتلال هدم أكثر من مرة منازل تعود لعائلة زرينة في منطقة بير عونة، إضافة إلى منازل أخرى، عدا عن اخطارات الهدم ووقف البناء.

وفا