الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 11:30 ص

الاحتلال يهدم بركسين زراعيين شرق القدس المحتلة

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الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بركسين زراعيين قرب بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منزل في سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

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وأفاد شهود عيان ل وفا، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسين زراعيين يعودان لعائلتي شقيرات وعبيدات في برية السواحرة، تبلغ مساحة كل منهما خمسين مترا مربعا.
وفي سياق آخر، أخطرت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا بهدم منزله في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

 

وفا

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