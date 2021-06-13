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الأحد، 13-06-2021 10:23 ص

الاحتلال يهدم خياما سكنية تأوي 15 فلسطينيا في رام الله

خيم
توضيحية


الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة خيام سكنية في التجمع البدوي قرب قرية الطيبة شرق رام الله.

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وذكر الناشط الصحفي الفلسطيني ، فارس كعابنة في اتصال هاتفي أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت التجمع، وهدمت خيام الفلسطينيين ، واستولت على ممتلكاتهم كافة.


وأشار إلى أن الخيام المستولى عليها تعود لعائلتي عبد الحفيظ كعابنة ونجله إبراهيم، لافتا أنها تأوي 15 فلسطينيا .


وقال كعابنة: "ما جرى اليوم يأتي بعد أيام من عملية هدم مماثلة لخيام أربع عائلات في منطقة مجاورة، لكن الجديد هو أن العائلات كانت في السابق تتحدى الهدم بإعادة البناء فيما تبقى من ممتلكات، لكن هذا اصبح غير ممكن بعد قيام الاحتلال بالاستيلاء على الخيام بعد هدمها".


ولفت إلى أن عمليات الهدم في تلك المنطقة تأتي ضمن مخطط احتلالي كبير لإخلاء كافة التجمعات البدوية الواقعة بين محافظتي رام الله والبيرة وأريحا.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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