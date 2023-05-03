الاحتلال يهدم مجمعا سكنيا شمال شرق القدس المحتلة

الوكيل الإخباري - هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة اليوم الأربعاء، مجمعا سكني من 6 طوابق في منطقة ضاحية السلام في عناتا شمال شرق القدس.

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وكانت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية، وحاصرت المجمع وشرعت بهدمه دون مبرر أو مخالفات أو تحذيرات مسبقة.



وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في عناتا في بيان، إن المجمع السكني الذي هدمه الاحتلال يتكون من 6 طوابق بإجمالي 18 شقة، مساحة الواحدة 150 مترا مربعا.



وكانت سلطات الاحتلال وزعت مئات إخطارات الهدم في نيسان الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، إضافة إلى استدعاءات لمقابلة وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس.



من جانب آخر، أقدم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الأربعاء، على اقتلاع نحو 750 شتلة زيتون وسرقتها من أراضي برقة، غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة .



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس في بيان، إن مستوطنين دمروا سياجا يحيط بأرض فلسطيني في بلدة برقة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واقتلعوا 750 شتلة زيتون وسرقوها.



بترا

