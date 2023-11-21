الاحتلال يهدم منزلا في بلدة العيسوية بالقدس

الوكيل الإخباري - هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، بالجرافات بعد اقتحام البلدة ومحاصرة الحي الذي يقع فيه المنزل.

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وقالت اللجنة الشعبية في بلدة العيسوية في بيان، إن المنزل يقطن فيه عائلة مكونة من خمسة أفراد، مشيرة إلى أن صاحب المنزل تعرض لغرامات مالية باهظة فرضتها بلدية الاحتلال قبل أن تحضر اليوم إلى البلدة لهدمه.



يشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت هدم المنازل كعقاب جماعي بحق المقدسيين الذين يُمنعون من الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال للبناء.





