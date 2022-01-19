الاحتلال يهدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح

الوكيل الإخباري-هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.

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وقالت مراسلة وفا في القدس أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح عند الساعة الثالثة فجرا، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم.



وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل ان تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والاطفال إلى العراء، بينما جرى اعتقال 5 متضامنيين اسرائيليين.



وقالت مراسلة وفا إن جرافات الاحتلال هدمت المنزلين وشردت نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل الاجواء الماطرة والباردة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال حولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت الفلسطينيين من الاقتراب منها.



وفي تطور لاحق، قالت مراسلة وفا في القدس: إن آليات الاحتلال عادت من جديد الى ركام منزلي عائلة صالحية بعد أن أنهت عملية هدمهما وشردت نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل الاجواء الماطرة والباردة، وواصلت عمليات إزالة ركام المنزلين لتسريع عملية الاستيلاء على المكان، وفرضِ مزيدٍ من الغرامات المالية على العائلة.



وفا

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