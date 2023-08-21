الاحتلال يهدم 5 منازل في أريحا ويخطر أربعة أخرى

الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، وأخطرت بهدم أربعة منازل أخرى.



وقال شهود عيان لوكالة "صفا"، إن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، منذ ساعات صباح اليوم الاثنين، وهدمت 5 منازل أحدها قيد الإنشاء، وتقدر مساحتها بين 130 - 150 مترا، بحجة عدم الترخيص، وتعود ملكيتها لفلسطينيين من مدينة القدس.



كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم أربعة منازل أخرى في المنطقة تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخذت قياسات منزل أحدهما تمهيدا لهدمه.



وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

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