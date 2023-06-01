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الخميس، 01-06-2023 02:52 م

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا

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الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.

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وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنّه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة وديع أبو رموز من القدس، والذي ارتقى في الـ28  كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بقي 12 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال، وهم:


أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود منذ عام 2019، ونصار طقاطقة منذ عام 2019، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي منذ عام 2020، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان منذ العام المنصرم 2022، وناصر أبو حميد منذ العام المنصرم 2022، والشيخ خضر عدنان منذ شهر أيار/ مايو 2023.

 

وفا


 




 

 


 

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