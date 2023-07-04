الثلاثاء 04-07-2023
الوكيل الاخباري

عمان تستيقظ على جريمة قتل مروعة

مسؤولة إيرانية: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون سيؤدي إلى نمو اقتصادات بلدان المنطقة

الامن : اصابة سائق فقد السيطرة على مركبته وخرج عن الشارع العام

مولدوفا تعتقد بعدم وجود صيغة مناسبة حاليا للتفاوض مع بريدنيستروفيه

تدهور مركبة في شارع الجامعة الأردنية

مدير إدارة الامتحانات يوضح حول اسئلة اختبارات التوجيهي

تنويه امني الى أولياء أمور طلبة التوجيهي

الخارجية الروسية: محاولة استهداف منشآت مدنية من قبل نظام كييف عمل إرهابي

حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الممرضة هيفاء القرعان

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الثلاثاء، 04-07-2023 06:15 ص

الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين لليوم الثاني

لا


الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال واصلت استهداف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد ارغام الكثير من عائلات المخيم على ترك منازلها تحت تهديد السلاح.


يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر أمس الاثنين بأكثر من 200 آلية عسكرية وبمساندة الطائرات المسيرة، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة. 


وكانت القيادة الفلسطينية، قد قررت عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث العدوان على جنين ومخيمها، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من القرارات الهامة.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ززز

الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

اقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ط

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية المؤدية لمخيم الجلزون

ط

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 شبان من بيت لحم

ز

دعوة الإدارة الأميركية لإدانة العدوان الاسرائيلي على جنين ومخيمها

أخبار متعلقة
احتلال 10

الاحتلال يعتقل شقيقين من جنين

هدم2

الاحتلال يداهم منزلا في مدينة جنين

اسعاف 5

إصابة شاب بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال في جنين

احتلال 55

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من جنين بينهم مصاب

اسير

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

احتلال 9

الاحتلال يقتحم بلدتين في جنين