الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين لليوم الثاني

الوكيل الاخباري - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال واصلت استهداف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم بالصواريخ واطلاق النار الكثيف، بعد ارغام الكثير من عائلات المخيم على ترك منازلها تحت تهديد السلاح.



يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها فجر أمس الاثنين بأكثر من 200 آلية عسكرية وبمساندة الطائرات المسيرة، ما أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة 100 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة.



وكانت القيادة الفلسطينية، قد قررت عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لبحث العدوان على جنين ومخيمها، وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، وتقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من القرارات الهامة.

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