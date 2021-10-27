الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 27-10-2021 06:38 م

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإيقاف مخطط الاستيطان الإسرائيلي

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الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي إعلان الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، ومخطط بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة، فضلا عن مخطط بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأعرب في بيانه، اليوم الأربعاء، عن رفضه للمخطط الاستيطاني باعتباره يمثل تحدياً للمجتمع الدولي كافة، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وينتهك جميع معايير حقوق الإنسان، في محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع وتجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.

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