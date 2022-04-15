البرلمان العربي يدعو لموقف دولي حاسم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

الوكيل الاخباري- دعا البرلمان العربي المنظمات الدولية المعنية إلى التدخل السريع والعاجل لوقف ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين.

اضافة اعلان



كما دعا رئيس البرلمان عادل العسومي إلى ضرورة وقف كافة الممارسات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمقدسين، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك وما له من خصوصية كبيرة لدى المسلمين.



كما أكد البرلمان العربي، أن اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، والتعدي على المصلين الموجودين في باحاته يعد انتهاكا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي، وهو ما يستوجب موقفا دوليا حاسما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني .

بترا