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80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

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الجمعة، 08-04-2022 02:43 م

80 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى

الاقصى


الوكيل الإخباري - أدى عشرات آلاف المصلين أول صلاة جمعة خلال شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم، أن نحو 80 ألف مصل أدوا اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، حيث عززت شرطة الاحتلال من تواجد عناصرها في القدس وعند مداخل المدينة؛ وتم نشر المئات منهم بين أزقة البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.


وأغلقت شرطة الاحتلال العديد من الشوارع الرئيسية في القدس عبر الحواجز الحديدية، ولم تسمح بمرور المركبات التي تقل مصلين عبرها، بل تركتهم يمشون مسافات طويلة حتى الوصول إلى البلدة القديمة ثم للمسجد الأقصى المبارك، من بينهم أطفال وكبار في السن، كما منعت قوات الاحتلال الحافلات العامة من بلوغ محطاتها المعتادة.


وتوافد آلاف المصلين الفلسطينيين من الضفة المحتلة وضواحي القدس منذ ساعات الفجر، للدخول إلى القدس، وسط تضييقات الاحتلال وتقييد حرية العبادة.


بترا


 




 

 


 

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