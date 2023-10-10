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الثلاثاء، 10-10-2023 02:28 م

البرلمان العربي يستنكر الدعوات التحريضية بقتل الشيخ صبري

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الوكيل الإخباري - دان البرلمان العربي، الدعوات التحريضية بالقتل من قبل جماعات متطرفة للشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، وإمام وخطيب المسجد الأقصى، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، وعضو أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

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وحذر البرلمان في بيان اليوم الثلاثاء، من خطورة هذه الدعوات التي تدعو إلى تصفيته واغتياله، ولا سيما أنها تأتي من شخصيات إسرائيلية معروفة ولها جمهور ومتابعون، وتحظى بقوة تأثير في الأوساط الإسرائيلية المتطرفة، ما يجعلها تمثل خطرا حقيقيا على حياته.


وحمل البرلمان العربي، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن أي مكروه يمس الشيخ عكرمة صبري الذي يمثل المرجعية الإسلامية في فلسطين، مطالبا الدول العربية والإسلامية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات بحق رجال الدين.


وأكد دعمه لرجال الدين في القدس وفلسطين والمرابطين واحترام القامات الدينية الفلسطينية، والتي تصدح في الدفاع عن المسجد الأقصى ومدينة القدس.


بترا

 




 

 


 

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