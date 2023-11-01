التعاون الخليجي يدين مجزرة الاحتلال في مخيم جباليا

الوكيل الإخباري - دان مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجزرة مخيم جباليا هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.



وأضاف أن هذه الجريمة البشعة النكراء، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين، و أنه يعد انتهاكاً لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 تشرين الأول الماضي.



وأشار إلى أن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام إسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته وواجباته، لا سيما مجلس الأمن، والى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، كما طالب بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.



بترا